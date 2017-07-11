Рада лишила Полякова неприкосновенности, но не согласилась на его задержание и арест

Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности Максима Полякова («Народный фронт»), но отказалась дать согласие на его задержание и арест. За представление генерального прокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, то есть за лишение депутатской неприкосновенности Полякова проголосовали 250 из 294 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеСпасшегося от ГПУ нардепа Полякова заметили обедающим в ресторане вместе с главой комитета ПинзеникомНе голосовала группа «Видродження», а из «Оппозиционного блока» «за» проголосовал только один депутат.

В то же время парламент не дал согласие на задержание Полякова. За это решение проголосовали всего 125 (при необходимых минимум 226 - УНИАН) из 269 народных депутатов.

Также ВР не поддержала третье представление о даче согласия на избрание в отношении Полякова меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

За это решение проголосовали всего 111 (при необходимых минимум 226 - УНИАН) народных депутатов из 269, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности депутатов Полякова и Борислава Розенблата.

В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс., в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

Розенблат и Поляков отвергают все обвинения.

6 июля Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента назвал недостаточно обоснованными представления ГПУ о привлечении Полякова к уголовной ответственности.