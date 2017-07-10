В Киеве проходит пресс-конференция Порошенко и Столтенберга (онлайн)

В Киеве проходит пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Мероприятие происходит по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО. Трансляцию ведет Радио Свобода.

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Как сообщал УНИАН, 10 июля в Украине с визитом находится делегация Североатлантического совета во главе со Столтенбергом. Во время визита Столтенберг произнесет речь в Верховной Раде, члены Североатлантического совета и генсек НАТО встретятся со спикером парламента Андреем Парубием и председателями парламентских фракций.

Кроме того, состоится встреча Столтенберга с премьер-министром Владимиром Гройсманом.