В Киеве проходит пресс-конференция Порошенко и Столтенберга (онлайн)

12:35, 10 июля 2017
Политика
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10 июля в Украине с визитом находится делегация Североатлантического совета во главе со Столтенбергом.

Мероприятие происходит сразу после заседания Комиссии Украина-НАТО / фото УНИАН

В Киеве проходит пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Мероприятие происходит по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО. Трансляцию ведет Радио Свобода.

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Как сообщал УНИАН, 10 июля в Украине с визитом находится делегация Североатлантического совета во главе со Столтенбергом. Во время визита Столтенберг произнесет речь в Верховной Раде, члены Североатлантического совета и генсек НАТО встретятся со спикером парламента Андреем Парубием и председателями парламентских фракций.

Кроме того, состоится встреча Столтенберга с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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Теги: #отношения Украины и НАТО#Встреча Порошенко со Столтенбергом