НАТО будет тесно сотрудничать с Украиной в вопросах обороны - Столтенберг

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заверил, что Альянс будет продолжать поддерживать отношения с Украиной в вопросах обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия выставки «Украина-НАТО. Формула безопасности» с участием вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе.

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"На протяжении двух десятилетий дружба и сотрудничество между НАТО и Украиной постоянно развивалась. Украина оказывала активную поддержку нашей общей безопасности, участвуя во всех миссиях и операциях под руководством НАТО. Вы делали это несмотря на многочисленные вызовы, которые существуют у вас дома. НАТО в свою очередь активно поддерживала суверенитет, территориальную целостность, демократические институты Украины и ее вооруженные силы. НАТО и в дальнейшем будет тесно сотрудничать с Украиной в вопросах обороны, управления и экономической реформы, которые являются чрезвычайно важными для украинской стабильности, процветания и развития", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украину с визитом прибыла делегация Североатлантического совета во главе со Столтенбергом.

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В рамках визита под председательством генсека НАТО и с участием президента Украины состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

Также во время визита Столтенберг произнесет речь в Верховной Раде, члены Североатлантического совета и генеральный секретарь НАТО встретятся со спикером парламента Андреем Парубием и председателями парламентских фракций.

Кроме того, состоится встреча Столтенберга с премьер-министром Владимиром Гройсманом.