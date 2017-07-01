Нацгвардия не получала официальной информации о задержании своего бойца в Италии

21:01, 01 июля 2017
Политика
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Итальянская сторона не обращалась к Украине ни за правовой помощью по поводу допроса Виталия Маркива, ни с запросами относительно него.

Появилась официальная позиция командования Нацгвардии по задержанию Виталия Маркива / УНИАН

Национальная гвардия Украины не получала официальной информации о задержании своего бойца Виталия Маркива в Италии, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

"На данный момент сержант Виталий Маркив служит в батальоне Кульчицкого на должности заместителя командира взвода. Он уехал в Италию во время планового отпуска. Официальная информация по задержанию Маркива в Национальную гвардию не поступала", - говорится в сообщении.

Указано, что украинскими правоохранителями расследуется уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова. При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск.

"Мы вместе с МИД и Генеральной прокуратурой Украины приложим максимум усилий по оказанию помощи нацгвардейцу", - заверили в ведомстве.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что итальянская сторона не обращалась к Украине ни за правовой помощью по поводу допроса Виталия Маркива, ни с запросами относительно него.

"С самого утра мы вышли на контакт с правоохранительными органами Италии и им был доведен четкий сигнал, что в рамках имеющегося в Украине уголовного производства, которое расследуется СБУ, нами не выявлено никаких доказательств, свидетельствующих о том, что указанный обстрел, который привел к гибели итальянского журналиста, мог быть осуществлен с украинской стороны", - сказал Енин.

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Он добавил, что в Украине допросили ряд свидетелей, которые по меньшей мере свидетельствуют о наличии в тот день перекрестного обстрела.

"В то же время ни одного конкретного лица с той или иной стороны, которое могло нанести повреждения, несовместимые с жизнью, установить следствию не удалось. Более того, итальянские правоохранители не обращались к нам с вопросами правовой помощи в контексте допроса того же господина Маркива или кого-либо другого", - добавил Енин.

По его словам, на сегодняшний день никаких запросов по Маркиву Генеральная прокуратура Украины не получала.

"В связи с тем, что в Италии сегодня выходной день, предварительно достигнута договоренность, что в понедельник-вторник состоятся эти контакты, в которых мы поставим дополнительные вопросы. Кроме того, мы находимся на связи с адвокатом господина Маркива, и на запрашиваемую нами информацию мы стараемся получить подтверждение, в частности в той части, что господин Маркив в этот день не находился в зоне, где можно было бы осуществить физическое поражение господина Рокелли", - отметил заместитель генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, заместитель командира взвода батальона им. Кульчицкого (добровольческое формирование Национальной гвардии Украины) Виталий Маркив был арестован 30 июня по подозрению в убийстве гражданина Италии, фоторепортера Андреа Рокелли в мае 2014 вблизи г. Славянск.

По информации народного депутата, координатора батальона им. Кульчицкого Андрея Антонищака, Маркив имеет итальянское подданство. Он восстановил свой украинский паспорт после Евромайдана.

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Теги: #Нацгвардия#задержание Маркива