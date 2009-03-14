В поездку по Закарпатью Ющенко прихватил государственные награды

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства примет участие в мероприятиях по случаю 70-летия событий, связанных с провозглашением Карпатской Украины, которые состоятся в Мемориальном парке «Красное Поле» вблизи города Хуст. По случаю этой даты Президент выступит с приветственным словом.

Также В.ЮЩЕНКО во время поездки планирует посетить Хустскую специализированную общеобразовательную школу, которая носит имя президента Карпатской Украины Августина Волошина. Президент ознакомится в расположенной в этой школе архивной выставкой документов времен Карпатской Украины.

В рамках поездки по случаю праздника глава государства также вручит государственные награды.