Яценюк боится, что импортные продукты опять повезут контрабандой

Поднятие ставок импортной ввозной пошлины на сельскохозяйственную продукцию приведет только к тенизации и контрабанде рынка, заявил народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК во время пребывания в Черкасской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, он считает, что 2 миллиарда гривен спасут ситуацию в аграрном секторе страны. «Они позволят пролонгировать кредиты, полученные сельхозпредприятиями», – отметил А.ЯЦЕНЮК и добавил, что банкам, которые могут выдать эти кредиты, необходима поддержка правительства и НБУ.

По его словам, «необходимо рефинансировать такие банки и отсрочить сроки погашения кредитов».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, каждый аграрный регион должен иметь отдельный план развития с учетом специфики. «Эта специфика должна появиться через создание рынка сельскохозяйственной продукции, справедливой цены, которая формируется благодаря конкурентной среде», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «дешевое питание в полном объеме должно быть приоритетом номером один для государства в период экономического кризиса».

По его мнению, поднятие ставок импортной ввозной пошлины на сельскохозяйственную продукцию приведет к тенизации и контрабанде рынка. «Мы это уже проходили, когда сахар контрабандой завозили, мясо и курятину», – добавил он.

Лидер «Фронта перемен» отметил, что сейчас необходимо “бороться с коррупцией, детенизировать рынок и предоставить возможность национальному товаропроизводителю с помощью системы прозрачных дотаций, кредитов обеспечить Украину самым важным – питанием”.

Во время пребывания в Черкасской области А.ЯЦЕНЮК встретился с жителями села Кумейки и посетил детский садик «Гайок». В селе почти 60 детей дошкольного возраста, но детсад не работает уже 10 лет. А.ЯЦЕНЮК передал администрации заведения отопительный котел и пообещал в ближайшее время выделить 100 тысяч гривен на ремонт здания.