Томенко: это не потому, что мы честные, а потому, что фракция демократичная

Вице-спикер Верховной Рады Украины и член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет, что он, «как толерантный и взвешенный человек, не голосовал за назначение Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО на должность председателя СБУ 6 марта». Об этом депутат сказал сегодня в Днепропетровске, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, у многих депутатов фракции БЮТ создалось впечатление перед голосованием, что В.НАЛИВАЙЧЕНКО начинает новую жизнь – честную, принципиальную и законную. В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что «я не верю, что за день можно начать новую жизнь, поэтому и не голосовал за это назначение».

Н.ТОМЕНКО также напомнил, что в целом во фракции БЮТ нашлось 5 народных депутатов, которые не голосовали за назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Как известно, четыре депутата голосовали против, а я не голосовал вообще. Это не потому, что мы честные и принципиальные, а потому, что у нас фракция демократическая», - подчеркнул вице-спикер ВР.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Верховная Рада Украины по представлению Президента назначила В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ. За принятие соответствующего постановления проголосовали 230 народных депутатов из 438, зарегистрированных в сессионном зале, в частности, 149 депутатов от фракции БЮТ (всего в эту фракцию входят 156 депутатов), 61 - от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и 20 - от фракции Блока Литвина.

В тот же день члены фракции БЮТ Святослав ОЛЕЙНИК, Андрей ПОРТНОВ, Владимир ПИЛИПЕНКО, Валерий ПИСАРЕНКО зарегистрировали в ВР проект постановления “Об обращении Верховной Рады Украины к Президенту Украины по поводу освобождения В.НАЛИВАЙЧЕНКО от должности председателя Службы безопасности Украины”.