С начала года из-за массовых прогулов заседания Рады закрывали четыре раза

С начала 2017 года председатель Верховной Рады Парубий четыре раза досрочно закрыл заседание парламента из-за отсутствия в зале народных депутатов, как сообщает КИУ.

Такие случаи имели место 19 января (утреннее и вечернее заседания), 8 февраля (утреннее) и 7 июня (утреннее). Каждый раз в зале находилось меньше депутатов, чем нужно для принятия решений. Согласно данных рейтинговых голосований 19 января на утреннем и вечернем заседаниях Совета находились 211 и 169 депутатов соответственно, 8 февраля – 198 депутатов, 7 июня – 213 депутатов из 226 необходимых.

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Среди фракций и групп худшие показатели посещаемости в указанные дни продемонстрировали депутаты «Воли Народа» (12% группы присутствовали в зале), «Видродження» (24%), «Оппозиционного блока» (25%) и ВО «Батькивщина» (30%). В зале также находились около половины депутатов фракций БПП, «Народного Фронта», Радикальной партии Олега Ляшко и «Самопомочи».

Всего в 2017 году произошло 59 пленарных заседаний Совета.

Напомним, что согласно ч. 1. Ст. 47 ЗУ «О Регламенте Верховной Рады Украины» ВРУ принимает решения исключительно на ее пленарных заседаниях большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины и Регламентом. Согласно Решению Конституционного Суда № 17-рп/2002 ВРУ правомочна принимать законы при условии присутствия на ее пленарных заседаниях на момент голосования не меньше того количества народных депутатов, которое необходимо для принятия соответствующего решения.

Исследование выполнено в рамках проектов «Дословно».