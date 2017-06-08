Рада отправила на доработку законопроект о Конституционном суде

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона «О Конституционном Суде Украины» (регистрационный номер 6427-д). Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали лишь 216 (при необходимых 226 - УНИАН) из 356 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции "Батькивщина", "Самопомич" и почти в полном составе фракция Радикальной партии.

Читайте также"Видродження" не поддержало правительственную реформу здравоохраненияПарламент направил данный законопроект на доработку в профильный комитет.

Законопроектом предусмотрено, что в состав КСУ входят 18 судей. Президент Украины, Верховная Рада и Съезд судей назначают по шесть судей.

Отбор кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе осуществляют конкурсные комиссии, которые создают соответственно президент Украины, Верховная Рада, Съезд судей, а в период между съездами судей - Совет судей.

Согласно законопроекту, судья КСУ назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Законопроектом определены основания для увольнения судьи КСУ. Предусмотрено, что судья без согласия суда не может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Вознаграждение судьи состоит из должностного оклада и доплаты за пребывание на административной должности в КСУ. Должностной оклад судьи КСУ устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда. Судьям, занимающим должности секретаря коллегии КСУ, выплачивается ежемесячная доплата в размере 5 процентов должностного оклада судьи; заместителя председателя КСУ - 10 процентов должностного оклада судьи; председателя КСУ - 15 процентов должностного оклада судьи.

При наличии стажа на должности судьи КСУ минимум четыре года судья в отставке получает ежемесячное пожизненное денежное содержание, выплачиваемое в размере 50 процентов вознаграждения судьи Суда.

Как заметил народный депутат Украины Юрий Одарченко (фракция «Батькивщина»), судьям предлагается зарплата «в 120 тысяч гривень, а пенсия - 60 тысяч гривень».

Законопроектом предусмотрено, что в составе КСУ действуют Большая палата, два сената и шесть коллегий. В состав Большой Палаты входят все судьи КСУ.

В состав сената девять судей КСУ. Персональный состав сенатов утверждается постановлением КСУ. Сенат, в частности, рассматривает вопросы о соответствии Конституции Украины (конституционности) законов Украины (их отдельных положений) по конституционным жалобам.

Законопроектом определено, что формами обращения в КСУ является конституционное представление, конституционное обращение.

Законопроектом вводится конституционная жалоба, то есть каждый человек, чьи права были нарушены неконституционным законом, сможет получить доступ в орган конституционной юрисдикции, обеспечение верховенства Конституции Украины как основного закона.

В Заключительных положениях предусмотрено внесение изменений в закон "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека", которым предусматривается, что омубдсмен назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой, а соответствующее решение принимается парламентом открытым голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава ВР.

Как известно, в действующем законодательстве такое голосование проходит тайно путем голосования бюллетенями.

Также предлагаются изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности, предусмотрено, что неуважение к КСУ со стороны переводчика, свидетеля, специалиста, эксперта, других участников конституционного производства, привлеченных судом к участию в деле, которое проявилось в злостном уклонении от явки на заседание, пленарное заседание сената, Палаты КСУ или в неподчинении этих и других лиц распоряжению председательствующего или в нарушении порядка во время таких заседаний, а так же совершение каких-либо действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к КСУ влекут за собой наложение штрафа от двадцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Народный депутат Украины Татьяна Юзькова (фракция Радикальной партии) подчеркивала нарушение Регламента ВР при рассмотрении данного законопроекта, в частности, потому, что Регламент запрещает рассматривать на одной сессии законопроект, если он ранее не был поддержан.

Она напомнила, что в апреле парламент отказался поддержать почти аналогичный по содержанию законопроект о КСУ. Кроме того, при рассмотрении законопроекта не было заключения научно-экспертного управления, что является нарушением Регламента.

Народный депутат Украины Владислав Голуб (внефракционный) отметил, что данный законопроект был зарегистрирован с нарушением Регламента, и он не был включен в повестку дня сессии.