Посольство США призвало Россию и боевиков прекратить обстреливать гражданские объекты на Донбассе

Посольство Соединенных Штатов Америки призывает подконтрольных Российской Федерации боевиков прекратить обстреливать объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

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"Управляемые Россией сепаратисты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры: насосная станция в Ясиноватой – 400 тысяч человек без воды. Прекратите обстреливать гражданскую инфраструктуру", - заявили в посольстве.

При этом американские дипломаты призывают контролируемых Россией боевиков выполнить Минские соглашения.