Посольство США призвало Россию и боевиков прекратить обстреливать гражданские объекты на Донбассе
20:40, 12 июня 2017Политика
1223 0
Посольство США призывает контролируемых Россией боевиков прекратить обстреливать объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе.
Иллюстрация REUTERS
Посольство Соединенных Штатов Америки призывает подконтрольных Российской Федерации боевиков прекратить обстреливать объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
Читайте такжеПорошенко подписал закон о запрете "георгиевской" ленты
"Управляемые Россией сепаратисты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры: насосная станция в Ясиноватой – 400 тысяч человек без воды. Прекратите обстреливать гражданскую инфраструктуру", - заявили в посольстве.
При этом американские дипломаты призывают контролируемых Россией боевиков выполнить Минские соглашения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter