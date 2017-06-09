Украинские военные подвели итоги боя под Желобком и показали трофейный флаг боевиков (видео)

Украинские бойцыудерживают поселок Желобок и его окрестности под огневым контролем, боевики туда так и не вернулись. По итогам контратаки линия фронта не изменилась, сообщает ТСН.

Читайте также"Осколки дошли до середины мозга": в Днепре борются за жизнь троих тяжело раненых военных (видео)Военные рассказывают, что бой был очень плотным – на один небольшой участок пришлось около 80 попаданий. "Был блиндаж – нет блиндажа. Людей хорошо что не было", - констатирует один из пехотинцев.

Бойцы говорят, что противник делал акцент на артподготовку и применял различные виды тяжелого оружия. Вследствие этого со стороны ВСУ есть один погибший, но потери боевиков больше. Точное количество погибших и раненых выяснить трудно, но общая цифра потерь живой силы, которую узнали разведчики – это 25 террористов.

Офицеры объясняют огневую активность важностью Желобка. "Больше половины Бахмутской трассы контролируют ВСУ. Желобок – это такая развязка, где дорога идет в Луганск. Нашей задачей было сорвать планы незаконных вооруженных формирований на расширение плацдарма и дальнейшего наступления. Это танкоопасное направление, 29-й блокпост. Их планы были сорваны", - объясняют бойцы.

Во время бегства боевики потеряли свой флаг, который теперь демонстрируют солдаты.

"Они начали массово отступать, бросая не только оружие, оставляя не только своих погибших и раненых, но и вот такой флаг. Я знаю доподлинно, что наши бойцы никогда флаг бы не оставили врагу – дрались бы за него до последнего", - объясняет один из участников боя.

Командиры отмечают, что по минским договоренностям эта территория является подконтрольной правительству, так что сепаратистов там никоим образом не должно быть.

Как ранее сообщал журналист Юрий Бутусов, в результате боев за Желобок 93-я бригада заняла новые рубежи на Славяносербском выступлении. Он отметил, что район Бахмутской трассы - дороги Г-66 из Луганска, со времен первых Минских соглашений в сентябре 2014-го стал ареной ожесточенных боев.

Украинские войска контролируют выступление, которое с севера подпирается рекой Северский Донец, а с юга - по трассе Р-66, южнее которой располагается Первомайск и агломерация населенных пунктов вокруг него. Эта территория должна была, по условиям перемирия, контролироваться украинскими войсками. Однако российское командование неоднократно наносило удары, чтобы срезать выступ, занять поселок Крымское и выйти на этом участке к Северскому Донцу. Так, в ходе боев в октябре 2014-го и в январе-феврале 2015-го противник нарушил Минские соглашения и захватил часть этого района.

Начиная с сентября 2016-го, подразделения 93-й механизированной бригады осуществляют постепенное занятие "серой зоны", оставленной подразделениями ВСУ в 2014-ом. За это время вся "серая зона" уже вернулась под контроль украинских военных, на некоторых участках продвижение составило до трех километров. "1-6 июня 2017-го штурмовые группы 1-го и 2-го батальонов 93-й бригады заняли район высоты 150,3 и северную окраину села Желобок", - рассказал журналист.