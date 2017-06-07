Порошенко ветировал закон о частной детективной деятельности

Президент Украины Петр Порошенко ветировал закон «О частной детективной (розыскной) деятельности» (№3726), который позволяет предоставление частных детективных услуг. Об этом сообщается на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

«Возвращен с предложениями президента. Направлен на рассмотрение профильного комитета», - говорится в сообщении.

«Законом, который поступил на подпись, перечень разрешенных видов частных детективных (сыскных) услуг сформирован без учета требований ряда законодательных актов Украины», - говорится в предложениях главы государства к закону.

Так, отмечает президент, субъектам частной детективной (розыскной) деятельности разрешается сбор, фиксирование и исследование сведений, необходимых для рассмотрения дел, в частности, в уголовном судопроизводстве, а также поиск и сбор данных, которые могут быть поводом или основанием для обращения заказчика частных детективных услуг в правоохранительные органы или в суд с целью защиты его законных прав и интересов (пункты 1, 7 части третьей статьи 12).

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«При отсутствии четкой конкретизации в законе сведений или данных, которые разрешается собирать, фиксировать и исследовать субъектам частной детективной (розыскной) деятельности, фактически допускается возможность сбора такими субъектами доказательств для рассмотрения дел в уголовном судопроизводстве. Такой подход противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины», - замечает президент.

Кроме того, Порошенко считает, что предоставление субъектам частной детективной деятельности права осуществлять наружное наблюдение на открытой местности, в общественных местах и на транспорте (пункт 7 части первой статьи 13) не корреспондируется с предусмотренным законом, поступившим на подпись, запретом таким субъектом осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, отнесенные законом к исключительной компетенции оперативных подразделений (часть четвертая статьи 4), а также противоречит статье 5 закона Украины" Об оперативно-розыскной деятельности ", которой определен исчерпывающий перечень субъектов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Президент отмечает, что возвращает этот закон для повторного рассмотрения и предлагает согласовать его положения с нормами законодательных актов, которые являются базовыми в соответствующих сферах правового регулирования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «О частной детективной (розыскной) деятельности» (№3726) 13 апреля. За это решение проголосовал 261 народный депутат из 344, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас во всех регионах Украины работает несколько тысяч частных детективов и частных детективных агентств. Закон позволит легализовать деятельность этого вида и вывести ее из тени, поставив под надлежащий контроль государства.