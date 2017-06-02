Попытка похищения бизнесмена: задержанный экс-руководитель полиции Обухова обвинил правоохранителей в провокации

Печерский районный суд Киева, который избирает меру пресечения еще одному подозреваемому в покушении на похищение бизнесмена - начальнику Обуховского отдела полиции Денису Ярославскому, объявил перерыв для ознакомления защиты с ходатайством прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания прокурор заявил, что просит избрать Ярославскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Однако впоследствии прокурор отметил, что меняет ходатайство и просит суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

В свою очередь, судья Владимир Карабань заметил, что защите требуется время на ознакомления с новым ходатайством, и объявил в судебном заседании перерыв на три часа.

Сам Ярославский заявил журналистам, что считает предъявленное ему подозрение в покушении на незаконное лишение свободы и в получении неправомерной выгоды провокацией, которую устроило руководство полиции Киевской области.

По словам подозреваемого, провокатор выманил его на встречу поздно вечером 1 июня, во время которой его задержали правоохранители.

ТСН сообщает, что Ярославский, который является главным фигурантом, называет себя действующим главой Обуховского райотдела полиции. Зато в СБУ отмечают, что правоохранитель был уволен ранее. Кроме того 13 марта 2017 года мэр Обухова Александр Левченко в Facebook сообщил о смене руководства Обуховского отдела полиции.

Также прокурором изменено ходатайство в отношении третьего подозреваемого по делу о покушении на похищение бизнесмена - 50-летнего киевлянина Магомеда Гарумова. Обвинение называет его заказчиком преступления.

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Поэтому прокурор изменил свое ходатайство об избрании ему меры пресечения с содержания под стражей с альтернативой внесения залога на содержание под стражей без возможности внесения залога. Судья Карабань объявил перерыв на час, чтобы защита ознакомилась с новым ходатайством.

Как сообщал УНИАН, 1 июня правоохранители задержали группу лиц, в состав которой входил один из руководителей подразделения полиции, которые за 17 млн долл. обещали заказчику из России похитить и переправить бизнесмена в РФ.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 146 (приготовление к похищению человека, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 (законченное покушение на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемых задержали после получения части средств в сумме 100 тыс. долларов.

Сегодня, 2 июня, суд уже избрал одному из задержанных - столичному предпринимателю Владимиру Бове - меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 134 тыс. гривен.

Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, бизнесмен, похищение которого готовили злоумышленники, бывший гражданин РФ, из-за преследования российскими властями выехал на территорию Украины.