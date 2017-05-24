Порошенко предлагает выдавать жителям оккупированного Крыма и ОРДЛО загранпаспорта старого образца

Президент Украины Петр Порошенко поручил внести на рассмотрение правительства вопрос о выдаче гражданам на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма паспортов старого образца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время совещания в Луцке по подготовке пограничных пунктов к безвизовому режиму с Евросоюзом.

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«Если возникают проблемы объективно с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории (Донбасса) или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу и без паспортов их оставлять нельзя. Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД, - внести на рассмотрение Кабинета министров позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца», - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул необходимость решения этого вопроса.

Как сообщает УНИАН ранее, в отношении крымчан и других жителей оккупированных территорий нет каких-либо ограничений при получении биометрических паспортов. Об этом сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко, который накануне отметил, что жители оккупированных территорий смогут пользоваться безвизом, «когда Крым и Донбасс вернут».

Она заявила, что для получения биометрического паспорта необходимо подать список документов, который включает в себя: заявление, ИНН, документы об оплате административного сбора, заграничный паспорт и паспорт гражданина Украины, причем нет ограничений в связи с тем, где внутренний паспорт был выдан.