"Russia goodbye по-сербски": украинская делегация сорвала еще один план по возвращению россиян в ПАСЕ

14:26, 19 мая 2017
Политика
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Россиян пригласила сербский друг - докладчик по NGO для обмена мнениями.

Россиян пытаются вернуть в ПАСЕ / facebook.com/petroporoshenko

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы сорвала очередной план по возвращению россиян в Ассамблею. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ от Украины Георгий Логвинский, который находится на заседании юридического комитета ПАСЕ в Белграде.

"Russia goodbye! по-сербски. Сорвался очередной план России по снятию санкций через диалог и манипуляцию. Сегодняшние слушания ЮрКома ПАСЕ с участием депутатов России отменены", - говорится в его сообщении.

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Логвинский рассказал, что россиян пригласила сербский друг - докладчик по NGO для обмена мнениями. Это, отметил он, - часть общего плана возврата русских в ПАСЕ.

"Однако наша делегация поставила условие, которое поддержал комитет голосованием. Мы "за", только при условии, что приглашённые лица не голосовали за аннексию Крыма, не находятся под санкциями ЕС и не нарушали права человека", - подчеркнул вице-президент ПАСЕ от Украины.

По его словам, приглашение именно с такими условиями должна была отправить докладчик российским коллегам.

Логвинский заявил, что это действительно трудный вопрос - найти "правильного" человека с такими критериями в Думе, поэтому гости не приехали и заседание, или "правильно "российская манипуляция" сорвалась".

В свою очередь, коллега из Сербии обиделась и сообщила, что даже в суде подсудимому дают последнее слово и она не будет докладчиком, пока не услышит две стороны.

"Гибридная война продолжается и в общем счете очередная победа нашей делегации!" - подытожил Логвинский.

Ранее руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявлял, что во время обсуждения резолюции по Украине удалось "отбить атаки" "друзей", которые хотели внести неприемлемые для страны поправки.

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Теги: #россияне в ПАСЕ#Логвинский в ПАСЕ