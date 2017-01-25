Арьев рассказал об атаках "друзей РФ" в ПАСЕ во время обсуждения резолюции по Украине
Руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявляет, что во время обсуждения резолюции по Украине удалось «отбить атаки» «друзей», которые хотели внести неприемлемые для страны поправки.
Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в Страсбурге, комментируя результаты принятия в рамках зимней сессии ПАСЕ резолюции относительно функционирования демократических институций в Украине.
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«Нам удалось отбить атаки наших «друзей», которые хотели внести в доклад изменения закона о декоммунизации и представительство в Верховной Раде оккупированных территорий, фактически, выборы. Эти поправки мы убили абсолютно», - сказал он.
При этом глава делегации подчеркнул, что эта резолюция относительно Украины была очередной.
«Последняя принималась два года назад, и некоторые формулировки перешли из них в нынешнюю. Хорошо отмечен прогресс в реформах в Украине. Конечно, была критика за то, что достаточно большой уровень коррупции в Украине, несмотря на принятые меры. В данном случае я считаю, что резолюция полностью сбалансирована», - отметил депутат.