Во сколько в этом году обойдется Украине Верховная Рада

Верховная Рада Украины утвердила смету парламента на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 347 народных депутатов из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

Как пояснил председатель Комитета ВР по вопросам регламента Александр ЕФРЕМОВ, на обеспечение деятельности парламента нужно около 800 млн. грн. При этом, в нынешней смете дефицит составляет 118 млн.

По словам А.ЕФРЕМОВА, практически не хватает средств на оплату проживания депутатов в гостиницах, сокращены статьи на транспортные расходы, а также сокращены статьи финансирования, которые касаются обеспечения основных вопросов деятельности депутатов.

А.ЕФРЕМОВ также заметил, что нет средств на завершение строительства комитетов по улице Садовой, 3-а.

По его словам, бюджет ВР в этом году утвержден в размере около 600 млн. грн.