Во сколько в этом году обойдется Украине Верховная Рада
Депутаты утвердили смету
Верховная Рада Украины утвердила смету парламента на 2009 год.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 347 народных депутатов из 440, зарегистрированных в сессионном зале.
Как пояснил председатель Комитета ВР по вопросам регламента Александр ЕФРЕМОВ, на обеспечение деятельности парламента нужно около 800 млн. грн. При этом, в нынешней смете дефицит составляет 118 млн.
По словам А.ЕФРЕМОВА, практически не хватает средств на оплату проживания депутатов в гостиницах, сокращены статьи на транспортные расходы, а также сокращены статьи финансирования, которые касаются обеспечения основных вопросов деятельности депутатов.
А.ЕФРЕМОВ также заметил, что нет средств на завершение строительства комитетов по улице Садовой, 3-а.
По его словам, бюджет ВР в этом году утвержден в размере около 600 млн. грн.