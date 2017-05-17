В Европарламенте сегодня подпишут безвиз для Украины

Сегодня в Европейском парламенте состоится торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины будет введен безвизовый режим.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, документ будет подписан во второй половине дня президентом Европейского парламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

Участие в церемонии подписания также примут президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль.

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В рамках визита Порошенко проведет встречи с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций, передает пресс-служба главы государства.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Совет ЕС принял решение, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами ЕС.