На Житомирщине согласовали образование в области 4-х объединенных общин

В Житомире сегодня, 15 мая, рабочая группа по децентрализации согласовала образование на Житомирщине 4-х новых объединенных территориальных общин. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, сегодня члены региональной рабочей группы под руководством председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича и председателя Житомирского областного совета Владимира Ширмы согласовали решение о создании в области Пулинской, Черняховской, Словечанской и Радомышльской территориальной общины.

Еще ранее на заседании рабочей группы было согласовано образование такого же количества территориальных общин.

«Если будет образовано 8 новых территориальных общин, то их общее количество возрастет до 40, поскольку сейчас в области насчитывается 32 территориальные общины», - уточнили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

По данным пресс-службы, члены рабочей группы сегодня проголосовали за внесение изменений Перспективного плана формирования территориальных общин относительно создания новых общин.

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Речь идет о Пулинской поселковой объединенной территориальной общине, куда войдут один поселковый совет и 6 сельских советов (общая численность населения-11 тыс. 562 лица), Черняховской поселковой объединенной территориальной общине (один поселковый совет и 13 сельских советов, общее количество населения 17 тыс. 947 человек), Словечанской сельской объединенной территориальной общине (8 сельских советов, общее количество населения 8 тыс. 600 человек), а также о Радомышльской городской объединенной территориальной общине (один городской совет и 15 сельских советов, общее количество населения 25 тыс.512 человек).

«Реформа децентрализации в области проходит на высоком уровне. По результатам 2016 года, мы являемся лидерами в этой реформе, потому что на территории области было создано больше общин. Этот год не должен быть исключением, потому что до конца 2017 года мы планируем 80% территории Житомирщины охватить объединенными территориальными общинами. Если будем идти такими темпами, то у нас все получится», – прокомментировал ситуацию председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

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Он также уточнил, что уже внесены изменения в законодательство, и на сегодня к ныне действующим общинам могут присоединиться при желании другие территории – сельские и поселковые советы, которые хотят войти в общину. Такое желание уже изъявили Билкивский сельский совет, которой рабочая группа согласовала присоеденить к Корнинской ОО Попельнянского района, и 4 сельские советы, которые присоединятся к Лугинской ОТО.

Вместе с тем, члены группы отказали в создании четырем общинам Пулинского района из-за малозаселенности, небольшие территории и финансовую несостоятельность.