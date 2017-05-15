FT: британские спецслужбы предупредили о новых возможных атаках "вируса-вымогателя"

Британские спецслужбы предупредили о возможных новых кибератаках на предстоящей неделе, пишет Financial Times.

Отмечается, что более 1,3 млн систем по-прежнему уязвимы для вируса WannaCry.

По данным издания, разведывательные агентства Европы и США предупреждают крупные компании о том, что угроза активности «вируса-вымогателя» может повториться.

«Мы знаем о попытках атаковать другие британские службы, помимо службы здравоохранения», — заявил директор отдела Национального центра кибербезопасности Великобритании Киаран Мартин.

При этом он отметил, что нет достоверных доказательств, что создатели WannaCry обновили элемент в его кодировке, действие которого была приостановлено в субботу, 13 мая.

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Издание отмечает, что бывший директор отдела по борьбе с кибер-инцидентами в Совете национальной безопасности США Энтони Ферранте также полагает, что кибератака еще не закончена.

Ранее сообщалось, что кибератакам 12 мая подверглись 150 стран.