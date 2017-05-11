США планируют предусмотреть военную поддержку Украины в бюджете на 2018 год - конгрессмен

США планируют предусмотреть военную поддержку Украины в бюджете на 2018 год и готовы рассмотреть предложения по увеличению помощи стране в борьбе с российской агрессией.

Об этом заявил конгрессмен, председатель Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Киеве.

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«Как вы знаете, мы выделяли средства на обеспечение безопасности после аннексии Крыма. Средства выделялись в 2016 году, предусмотрены на 2017 год. Мы предусматриваем средства в бюджете на 2018 год», - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с высшим руководством Соединенных Штатов Америки возможность привлечения США к «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе и противодействия российской агрессии. Об этом спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца сообщила в комментарии УНИАН.

«Бесспорно, обсуждался вопрос о привлечении США фактически до «нормандского формата», к урегулированию ситуации на Донбассе и противодействия российской агрессии», - заявила она.