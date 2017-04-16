Кандидат в президенты Франции обещает заставить Путина уважать его

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что после победы на выборах он принудит президента России Владимира Путина к диалогу по урегулированию конфликтов в Сирии и в Украине. Об этом бывший министр экономики Франции заявил в интервью журналу Jeune Afrique, передает Радио Свобода.

Макрон отметил, что сегодня нет никаких оснований позволять России нарушать нормы международного права, и в случае своей победы дал Путину четко понять, что он готов возобновить диалог с требованием урегулировать конфликты в Сирии и в Украине.

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Макрон добавил, что непременно добьется уважения Путина, поскольку его с Москвой ничего не связывает. "Если Россия будет выполнять свои обязательства, тогда мы постепенно будем отменять европейские санкции, и совместно с Германией будем налаживать политическое партнерство с Евросоюзом", – сказал Макрон.

Ранее Макрон заявлял, что Франции не следует сближаться с Россией, и она нуждается в независимости и сотрудничестве с США и европейскими партнерами. По данным социологических исследований, Эммануэль Макрон лидирует в президентской гонке. Первый тур выборов во Франции состоится 23 апреля.