Во французском Бордо более тысячи человек вышли на акцию против Ле Пен (фото)

В Бордо более тысячи человек прошли по улицам города в знак протеста против приезда в город с агитацией кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

В акции, по оценкам полиции, приняли участие около 700 человек, организаторы же говорят о 2 тысячах.

Митинг проходил в нескольких километрах от места выступления Ле Пен. В конце акции несколько человек начали бить окна и нападать на сотрудников полиции. Правоохранители применили в ответ слезоточивый газ и дубинки. Несколько митингующих были задержаны.

Читайте такжеЛе Пен после поездки к Путину заявила, что Евросоюз "умрет"

Издание сообщает, что среди протестующих был другой кандидат в президенты, лидер Новой антикапиталистической партии Филипп Путу.

Как сообщал УНИАН, ранее Ле Пен неоднократно заявляла, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной. Согласно последним социологическим опросам, бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон, который отстаивает проевропейские позиции и является одним из фаворитов в нынешних президентских выборах, во втором туре выборов президента победит своего главного конкурента Ле Пен.

Всего в выборах президента Франции примут участие 11 кандидатов. Выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.