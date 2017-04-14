Наработались: нардепы разошлись до 16 мая
Следующее пленарное заседание начнется 16 мая в 10.00.
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко закрыла сегодняшнее заседание парламента, следующее состоится 16 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, она напомнила, что на следующей неделе депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а 24-28 апреля – с избирателями.
3-12 мая также пройдет работа в комитетах, комиссиях и фракциях.
Следующее пленарное заседание начнется 16 мая в 10.00.
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Открывая сегодняшнее заседание парламента, председатель ВР Андрей Парубий объявил, что в сессионном зале зарегистрировано 339 народных депутатов. В то же время визуально их было примерно в два раза меньше.
После проведения Часа вопросов к правительству, когда началось зачитывание депутатских запросов, в сессионном зале вообще осталось около 50 депутатов.
Примерно такое же их количество собралось в зале и после перерыва в утреннем заседании.
Никакие законопроекты сегодня не рассматривались, хотя были запланированы в повестке дня.