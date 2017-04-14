В Раде проходит Час вопросов к правительству (событие завершено)
10:29, 14 апреля 2017Политика
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Рада сегодня планирует рассмотреть два законопроекта.
В планах нардепов рассмотреть два законопроекта / Фото УНИАН
Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть два законопроекта.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно повестке дня заседания, это законопроект относительно обязательности питания учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также проект изменений в некоторые законы относительно предотвращения коррупции.
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Традиционно с 10.00 до 11.00 в парламенте состоится Час вопросов к правительству.
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