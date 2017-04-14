В Раде проходит Час вопросов к правительству (событие завершено)

10:29, 14 апреля 2017
Политика
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Рада сегодня планирует рассмотреть два законопроекта.

В планах нардепов рассмотреть два законопроекта / Фото УНИАН

Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть два законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно повестке дня заседания, это законопроект относительно обязательности питания учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также проект изменений в некоторые законы относительно предотвращения коррупции.

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Традиционно с 10.00 до 11.00 в парламенте состоится Час вопросов к правительству.

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