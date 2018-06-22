Вадим Писарев: Как только Ахметов начнет ходить в театры, «Шахтер» сразу будет выигрывать…

Вадим Писарев для украинского балета – это все равно, что Бубка для отечественной легкой атлетики и Андрей Шевченко для украинского футбола. Донецкая школа балета – это не выдумка, это одна из самых могущественных и известных в Европе творческих лабораторий. Ее основатель Вадим Писарев побывал в Киеве, где состоялся заключительный гала-концерт проводимого в Донецке фестиваля «Звезды мирового балета». Вадим Яковлевич провел пресс-конференцию, после которой ответил на несколько вопросов УНИАН.

– Вадим Яковлевич, а есть ли в Украине танцовщики, которые проделывали на сцене то, что и Вы десять лет назад.

– К сожалению, нет. Мужской танец не должен терять высоту прыжка и технику – это ведь мужчина. А мужской балет пошел по линии наименьшего сопротивления.

– Что Вы больше всего цените в танцовщиках?

– Искренность.

– В киевской балетной школе, где я бывала, звучат приблизительно такие крики в адрес учениц: каракатицы, как мне надоели ваши гуляющие ноги. У Вас в школе такое же балетное гестапо?

– Даже хуже. Дочка известной балерины, занимающаяся у нас, могла услышать на репетиции в свой адрес слова: «в семье не без урода».

– Существует ли в принципе украинская школа балета?

– Да. Она вобрала лучшие традиции советской школы, напитавшись при этом своими традициями.

Советская школа – это золотой век. Мы когда учились, у нас была собственная библиотека. Мы проходили все виды искусства, учились игре на фортепиано. Обучение было многогранным: йога, западноевропейский полет. Мы проходили множество наук. И каждую неделю ходили в театр на спектакли. В год могли двадцать раз смотреть «Жизель» с разными исполнителями. Мы на этом учились. Знаете, как это важно, когда артист понимает и знает историю спектакля, который он танцует.

А сейчас, когда мы ставим такую русскую классику, как «Спящая красавица» и «Лебединое озеро», – это говорит очень о многом. И тогда нашим президентам будет легче общаться, если они при этом ходят в театры.

– А почему Вы не переберетесь в Киев вместе со своей школой? Учитывая, кто у нас возглавляет правительство и сидит в парламенте, Вы бы за пять минут найдете покровителей.

– Я сам себе задавал этот вопрос. Но я школу по кирпичику создавал. Пройдет пять лет, и двадцать пять мальчиков моей школы будут прославлять Украину на лучших мировых сценах. Они из разных городов: из Харькова, Киева, Львова, Черкасс. Сейчас и девочки у нас есть. Есть одна совершенно великолепная ученица, как Захарова, у нее все совершенное: и линии и техника. Как я все это брошу? Как я поеду в Киев, если я все это взращивал. К тому же я люблю Донецк. Я люблю терриконы.

– Неужели их можно любить?

– Да. Я тот Шолохов, который любит свой край, свою землю. Эти степи для меня родные. У меня там дом. Там я выращиваю сладкий перец, а самый мой большой успех: длинные оранжевые кабачки. Моя жена создает из них шедевры кулинарного искусства. Малина у меня удивительная, третий урожай дает. А яблоки – самые лучшие в Донецке.

– Вам нравится надпись на памятнике Анатолию Соловьяненко «Шахтерскому герцогу»?

– Нет, что вы! Как и сам памятник. Я много раз высказывался против, нельзя так писать – это мировой голос. Но как сказала вдова Соловьненко, скульптор увидел его таким.

– Еще говорят, что Вы коллекционируете подсвечники?

– Да. У меня есть и бронзовые, и из оникса и деревянные. У меня есть подсвечник 17 века, это тот подсвечник, который держал Харитонов в фильме «Овод». Один еврей, уезжая в Израиль, сказал: Вадик, купи. Я потратил на него весь свой гонорар за фильм «Майская ночь» – шесть с половиной тысяч рублей. Тогда это было два «Запорожца».

– Вы дружите с Анастасией Волочковой?

– Да.

– Говорят, что она капризная.

– Она – хороший человек, но судьба у нее такая. Настя очень талантливая балерина, но ей надо больше времени проводить в балетном зале.

– Говорят, что Вы собираете галстуки ручной работы? Где Вы их берете? И сколько их у Вас?

– Я действительно коллекционировал такие галстуки, у меня много итальянских, французских. Но сейчас перестал носить. Сегодня, например, вообще снял и засунул в карман (В.П. достал из кармана и продемонстрировал черно-белый шелковый галстук). У меня даже есть японский галстук, купленной в Киото и сделанный из материала кимоно. Он весь блестящий, я одеваю его под голубую рубашку и серый костюм.

Сейчас я галстуки просто раздариваю. Если кому нужен эксклюзивный галстук, пусть обращаются.

– Так же, как Виктюк раздаривает свои пиджаки?

– Мы с ним покупаем вещи в одном и том же магазине в Америке.

– Кстати, про Америку. Я слышала, что большую часть времени Вы проводите там?

– Вот уж неправда. Я был в прошлом году там две недели и летом был две недели.

– В Интернете однажды развернулось бурное обсуждение балетных диет. Цитируя Вас, советовали один раз в день хорошо пропотеть.

– Я советовал раз в неделю посетить сауну. Народный артист Владимир Васильев совсем недавно говорил мне: Вадик, я всегда хорошо ел, хорошо пил и много работал. При этом никакой диеты никогда не придерживался. Всего и понемногу – это главное.

– Вы чаевник или кофейник?

– Стопроцентный чаевник. Купил в Крыму 50 килограмм краснодарского чая, счастливый, не пил ничего лучше.

– Какую музыку слушаете?

– Классику. Я люблю песни Высоцкого, но на самом деле, когда слушаешь Шопена и Вагнера, это раскрывается мир.

– А у Вас есть какой-то бизнес?

– Нет. Я плохой бизнесмен. Сколько ни брался, ничего не выходило. Гастроли, преподавание – это мое.

– А Ринат Ахметов ходит на балет?

– Он очень занят, очень. Но знаете у меня такое чувство, что как только Ринат Леонидович начнет ходить на спектакли, то «Шахтер» сразу выиграет чемпионат Украины.

– А Борис Колесников ходит?

– Борис Викторович ходит редко. Но я готов все ему простить, потому что он очень помогает фестивалю. Благодаря его поддержке, артисты с фестиваля всегда уезжают с подарками.

– С какими подарками?

– Лучшие танцовщики увозят с собой золотые статуэтки балерин, а каждый получает бутылку дорого шампанского.

Беседовала Маша Мищенко