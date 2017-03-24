Посол Великобритании: Изменения в е-декларирование - серьезный шаг назад

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф назвала шагом назад решение, обязывающее представителей общественных объединений подавать электронные декларации.

Читайте такжеВР не смогла отменить спорные изменения в закон о е-декларирования в присутствии менее 200 депутатов

Об этом она написала в микроблоге в Twitter.

"Изменения в е-декларирование - серьезный шаг назад, который может ограничить возможности общественных объединений, усилить давление на них, помешать реформам. Необходимо пересмотреть", - заявила Гоф.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172), обязав представителей общественных объединений подавать е-декларации и освободив от этого некоторые категории военнослужащих.

За это решение проголосовали 268 народных депутатов.