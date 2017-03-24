В Кремле прокомментировали информацию об обучении убийцы Вороненкова в диверсионной школе в РФ

В Кремле назвали «абсурдными» заявления украинской власти о том, что убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова проходил подготовку в школе диверсантов в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, что он думает относительно заявления о том, что убийца Вороненкова проходил подготовку в диверсионной школе в РФ, Песков ответил, что «это абсурдно».

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«Надеемся, что они (заявления – Ред.) не означают отказ от проведения серьезного следствия, от выполнения серьезных следственных действий», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападающий, который позже скончался от полученных ранений.

Как сообщил народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, убийство совершено гражданином Украины Павлом Паршовым, который в России прошел курс обучения в школе для диверсантов.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть из политических соображений.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск.