Ложь Кремля: Путин ранее заявлял, что Янукович просил ввести в Украину войска РФ (видео)

Ранее существовании такого письма заявлял сам президент РФ Владимир Путин. Его слова процитированы на сайте Кремля за 4 марта 2014 года.

"Что может послужить поводом для использования Вооружённых Сил? Это, конечно, крайний случай, просто крайний. Во‑первых, о легитимности. Как вы знаете, у нас есть прямое обращение действующего и легитимного, как я уже сказал, президента Украины Януковича об использовании Вооружённых Сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины", - заявил Путин на встрече с журналистами.

"Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем, что это вполне легитимно. Это крайняя мера", - добавил он.

Однако пресс-секретарь Путина Песков заявил, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало.

"Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось", - заявил он.

На замечание, что ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин предъявлял этот документ на заседании Совета безопасности ООН в марте 2014 года, Песков ответил: «Вот этого я не могу объяснить, я не знаю. Я могу констатировать ситуацию де-факто и де-юро».

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При этом Песков на данный вопрос ответил с четвертой попытки. Ранее он объяснял, что информацию об этом письме ему нужно уточнить.

Как известно, Чуркин на заседании Совбеза ООН зачитал обращение Януковича, в котором, в частности заявлялось: "... обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

Также в Генпрокуратуре РФ уверяют, что любые заявления Януковича не были поводом для обращения президента РФ Владимира Путина к Совету Федерации о разрешении на использование российских войск в Украине.

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Как известно, 1 марта 2014 года Совет федерации РФ единогласно дал согласие Путину на использование российских вооруженных сил в Украине "с целью нормализации общественно-политической обстановки в этой стране".

Позже это решение было официально было отменено, но российская агрессия не прекратилась. 25 ноября 2016 года Янукович в Ростове-на-Дону подтвердил, что просил Путина ввести войска в Украину, и назвал эту просьбу "эмоциональной". "Документ этот действительно был, было эмоциональное решение каким-то образом повлиять на наступления незаконных военных формирований, на насилие в Донбассе", - сказал Янукович.

При этом он заявил, что его просьба "не была реализована". По словам Януковича, он обратился к Путину из-за желания "каким-то образом защитить этих людей".

9 марта 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко обнародовал письмо из Генпрокуратуры РФ, где сказано, что ни администрация президента РФ, ни Совет федерации не получали никакого письма Януковича об использовании российских войск на территории Украины.