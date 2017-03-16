В Кремле говорят, что не получали письмо от Януковича с просьбой ввести войска в Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в администрацию президента России не поступало письмо сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой к Владимиру Путину ввести войска в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам в Москве.

«Дело в том, что никакого письма (о вводе войск в Украину) официально в администрацию президента не поступало и никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось. Вот что я могу вам ответить на этот вопрос», - сказал он.

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На замечание, что ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин предъявлял этот документ на заседании Совета безопасности ООН в марте 2014 года, Песков ответил: «Вот этого я не могу объяснить, я не знаю. Я могу констатировать ситуацию де-факто и де-юро».

При этом Песков на данный вопрос ответил с четвертой попытки. Ранее он объяснял, что информацию об этом письме ему нужно уточнить.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2014 года на внеочередном заседании Совета безопасности ООН Чуркин заявил, что Янукович направил Путину письменную просьбу использовать российские вооруженные силы "для защиты населения Украины". "…обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович. 1 марта 2014 года", - процитировал Чуркин письмо Януковича. "Действия России в Украине полностью адекватны и легитимны", - заявил Чуркин.

1 марта 2014 года Совет федерации РФ единогласно дал согласие Путину на использование российских вооруженных сил в Украине "с целью нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". Позже это решение было отменено, но российская агрессия не прекратилась.

25 ноября 2016 года Янукович в Ростове-на-Дону подтвердил, что просил Путина ввести войска в Украину, и назвал эту просьбу "эмоциональной". "Документ этот действительно был, было эмоциональное решение каким-то образом повлиять на наступления незаконных военных формирований, на насилие на Донбассе", - сказал Янукович. При этом он заявил, что его просьба "не была реализована". По словам Януковича, он обратился к Путину из-за желания "каким-то образом защитить этих людей".

9 марта 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал полученное от Генпрокуратуры РФ письмо, где сказано, что ни администрация президента РФ, ни Совет федерации не получали никакого обращения Януковича об использовании российских войск на территории Украины. Также в Генпрокуратуре РФ уверяли, что любые заявления Януковича не были поводом для обращения Путина к Совету федерации о разрешении на использование российских войск в Украине.

Луценко выразил сомнение в правдивости письма российской Генпрокуратуры и напомнил, что о наличии такого письма заявлял Чуркин во время выступления в Совбезе ООН.

15 марта Песков в третий раз затруднился с ответом о письме Януковича к Путину. «Вы правильно меня подловили, до сих пор не удалось (выяснить о письме). Каюсь, выясню», - сказал он и пообещал 16 марта ответить на этот вопрос.

Накануне, 14 марта, на брифинге в Кремле пресс-секретарь Путина обещал обязательно узнать насчет письма Януковича. «Давайте мы завтра вернемся к этому. Если раньше что-то появится, я сообщу», - сказал Песков.

13 марта он заявил, что не располагает информацией, обращался ли Янукович к Путину с просьбой ввести войска в Украину 1 марта 2014 года и добавил, что пока не успел проверить эту информацию.