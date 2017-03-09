В России открестились от письма Януковича с просьбой ввести войска в Украину

Об этом говорится в письме от Генеральной прокуратуры РФ в Генпрокуратуру Украины, который обнародовал руководитель ГПУ Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

В письме сообщается, что ни администрация президента РФ, ни Совет Федерации не получали никакого письма Януковича об использовании российских войск на территории Украины.

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Также в Генпрокуратуре РФ уверяют, что любые заявления Януковича не были поводом для обращения президента РФ Владимира Путина к Совету Федерации о разрешении на использование российских войск в Украине.

Юрий Луценко сомневается в правдивости сообщения российской Генпрокуратуры. В частности он напомнил, что о наличии такого письма заявлял Чуркин во время выступления в СБ ООН.

"Но что делать с выступлением Чуркина в Совете Безопасности ООН об этом письме? Что делать с видеоинтервью самого Януковича, который подтверждает, что писал такое письмо?... Что в конце концов делать с видеовстречей Путина с прессой в г. Ново-Огарево. Во время данного интервью Путин, давая ответ на вопрос относительно того, что может служить поводом для использования ВС РФ на территории Украины, неоднократно отметил что у него есть "прямое обращение действующего и легитимного Президента Украины Януковича об использовании Вооруженных Сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины..."", - спрашивает Луценко.

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"Ответ на эти вопросы один - скоро суд, который установит истину и накажет предателей и оккупантов", - резюмировал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ опубликовали копию письма экс-президента Украины Виктора Януковича к главе РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. Именно этот документ на заседании СБ ООН 3 марта 2014 года продемонстрировал представитель России Виталий Чуркин. Предварительно Виталий Чуркин подтвердил подлинность продемонстрированного документа своим письмом.