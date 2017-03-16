Порошенко одобрил запрет на перевозку товаров в зону АТО

13:50, 16 марта 2017
Политика
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Глава государства подписал соответствующий указ.

Порошенко одобрил запрет на перемещение товаров через линию разграничения / twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко подписал указ о временном запрете на перемещение товаров через линию разграничения в зоне АТО.

Как сообщал УНИАН, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО.

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Теги: #Порошенко#СНБО#указ