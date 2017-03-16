Порошенко одобрил запрет на перевозку товаров в зону АТО

Глава государства подписал соответствующий указ.

Президент Петр Порошенко подписал указ о временном запрете на перемещение товаров через линию разграничения в зоне АТО. Как сообщал УНИАН, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО.

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