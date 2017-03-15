Сыроид закрыла заседание Рады после прихода в зал полицейских, которые подрались с нардепом

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид закрыла заседание Верховной Рады, которое началось в 10:00.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как в зал парламента пришли полицейские, с участием которых накануне произошел инцидент и столкновение с народным депутатом.

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Сыроид объявила, что депутаты из фракций «БПП» и «Народный фронт», которые просили объявить перерыв, хотят выступить с трибуны.

К трибуне вышел депутат от “Народного фронта” Юрий Береза в окружении коллег из своей фракции и фракции “БПП”.

Он сообщил, что накануне в Краматорске народный депутат, «прикрываясь своим мандатом, своим удостоверением, позволил себе бить сотрудников полиции».

“Я не знаю, куда мы должны дальше падать и на какое дно. Ни один народный депутат не имеет права позволять себе распускать руки к тем, кто не защищен перед ним”, - сказал Береза.

Его слова вызвали аплодисменты в зале.

Депутат обратился к Сыроид с просьбой пригласить в сессионный зал полицейских, чтобы они рассказали о событиях, которые произошли накануне, и как депутат ведет себя с правоохранителями.

“Я прошу госпожу председательствующую допустить в зал и дать право на выступление бойцам Национальной гвардии и представителям Национальной полиции”, - сказал Береза и отметил, что это требование трех фракций.

После этого в сопровождении депутата от “Народного Фронта” Антона Геращенко в сессионный зал зашли полицейские и направились к трибуне парламента.

Сыроид в ответ на это сразу же объявила о закрытии сегодняшнего заседания парламента.

Также Сыроид покинула сессионный зал, а депутаты продолжают оставаться на своих рабочих местах или же возле трибуны, где также до сих пор стоят и полицейские.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты не могли объяснить, почему в Верховной Раде объявлен перерыв, но не исключали, что это связано с отсутствием на заседании председателя парламента Андрея Парубия и первого вице-спикера Ирины Геращенко, а также небольшим количеством присутствующих в зале парламентариев.

Как передает корреспондент УНИАН, ни один депутат из фракций «Блока Петра Порошенко» и “Народного фронта”, которые якобы просили объявить перерыв в заседании ВР, не смогли объяснить ее необходимость.