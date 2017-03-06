Нардепы призывают граждан не покидать территорию возле суда, чтобы Насиров не убежал

Об этом выйдя к гражданам, которые собрались возле Соломенского районного суда, заявили народные депутаты Андрей Журжий и Мустафа Найем, сообщает корреспондент УНИАН.

В частности, по словам Журжия, сейчас у адвокатов Насирова и его родственников паника, поскольку они осознают, что Насиров больше не задержан, однако покинуть здание суда он не может.

Читайте такжеРовно в полночь граждане, которые собрались возле суда, скандировали "Насирушка выходи"

Также нардеп добавил, что детективы НАБУ покидая здание суда предложили Насирову вызвать скорую, на что получили ответ, что он в помощи врачей не нуждается.

"Когда сотрудники НАБУ сообщили господину Насирову, что он свободен и может свободно передвигаться, он пытался встать с кровати, но адвокаты попросили лежать, потому что еще рано", - добавил Журжий.

В свою очередь Мустафа Найем заявил, что перенос рассмотрения дела в помещение Апелляционного суда Киева завтра - это такой ход, чтобы дать Насирову возможность убежать ночью.

Найем пояснил, что поскольку Насирова закон уже не держит под стражей, то де-юре ему ничто не мешает сбежать ночью. Для того, чтобы этого не произошло, нардеп призывает граждан не расходиться до утра, чтобы завтра в этом же помещении на Вознесенском спуске суд продолжил рассмотрение дела по избранию меры пресечения для Романа Насирова.

Напомним, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи. Срок ареста Насирова закончился в 00:00 6 марта.

Читайте такжеНасиров приглашает в суд Холодницкого и Сытника

В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.

Ранее сообщалось, что защита главы Государственной фискальной службы Романа Насирова не исключает объявления новой подозрения и нового задержания со стороны обвинения.

Напомним, что 2 марта детективы НАБУ обыскали офис Госфискальной службы и вручили подозрение главе ДФС Романа Насирову.