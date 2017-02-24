Парубий о решении в Нидерландах поддержать ассоциацию с Украиной: это победа всей украинской дипломатии

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада», комментируя решение нижней палаты парламента Нидерландов о поддержке предложения ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Парубий отметил, что решение нижней палаты парламента Нидерландов – «это большой успех, и это еще больше скрепляет Европейский Союз, еще больше скрепляет антипутинскую коалицию, которая демонстрирует, что Европу не удастся между собой поссорить в вопросе Украины».

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим и решение Сената (верхней палаты), этот процесс принятия уже запущен, и я уверен, что скоро мы выйдем на положительное решение», – подчеркнул Парубий.

Председатель ВР отметил, что положительному решению нижней палаты парламента Нидерландов предшествовали долгие дискуссии, проводилось большое количество встреч с руководством, представителями всех политических сил, и даже оппозиционных левых, которые были в свое время инициаторами собственно референдума.

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«И считаю, что то, что мы смогли выйти на положительное решение нижней палаты парламента – это победа всей украинской дипломатии, парламентской в том числе», – добавил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат). Предполагается, что Сенат рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации после запланированных на 15 марта парламентских выборов.

Нидерланды являются единственной страной ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала этот документ.

По итогам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% из них высказались против соглашения с Украиной. Референдум имеет рекомендательный характер.