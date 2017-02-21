Австрийский суд разрешил экстрадировать Фирташа в США (фоторепортаж)

Суд в Австрии удовлетворил апелляцию США, которые добиваются выдачи украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает ТСН. Заседание началось в 10.00, решение вынесли в 15.00 по киевскому времени. Фирташ отказался от последнего слова.

Читайте такжеВ ГПУ не поступало сообщение от Испании о розыске Фирташа

Судья заявил, что таким образом «не ставят клеймо преступника». Суд решал вопрос допустимости или недопустимости экстрадиции, а уже американские следователи выяснят, можно ли называть Фирташа бизнесмена преступником.

Заседание журналистам снимать не разрешили, однако представители прессы присутствовали в зале. Депутаты от «Оппозиционного блока», которые обычно поддерживают Фирташа во время судебных процессов, сегодня не приехали. Событие освещали много российских медиа, которым Фирташ охотно давал комментарии.

Перед заседанием на вопрос ТСН, какого он ждет решения, Фирташ ответил: «Справедливого».

Как сообщал УНИАН, Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу американского Федерального бюро расследований, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро.Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

В США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии. 30 апреля 2015 года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.

В ноябре 2016 года Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию, которая объявила его в розыск. Ранее Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании. Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять других предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет о «десятках миллионов евро незаконного происхождения».

В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.