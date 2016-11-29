Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию

Как передает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Вены, этот запрос поступил по официальным каналам в Австрию и изучается прокуратурой Вены. Соответственно, решение будет приниматься после изучения содержания запроса.

Издание отмечает, что согласно процедуре, если прокуратура не обнаружит обстоятельств, которые противоречат выдаче подозреваемого, дело будет передано в суд. В случае наличия положительного решения суда последнее слово - за австрийским министерством юстиции.

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Ранее украинский олигарх Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании. Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять других предполагаемых сообщников Фирташа.

По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".

"Нам известны сообщения в испанской прессе о нашем клиенте, господине Фирташе. Он категорически отвергает озвученные обвинения", - ответили на запрос DW австрийские адвокаты украинского олигарха.

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Представитель Фирташа не сообщил, находится ли миллиардер до сих пор в Вене. После положительного решения суда в прошлом году украинцу вернули его заграничный паспорт и залог в 125 млн евро. Фирташу надо лишь время от времени отмечаться в правоохранительных органах. Вариантов скрыться от следствия у олигарха мало - ему закрыт путь в более чем сто стран мира, с которыми у США и Испании действуют соглашения об экстрадиции.

В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно лично заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков. Среди стран, куда он мог бы поехать - Россия.

В конце декабря или в январе в Вене ожидается рассмотрение во второй судебной инстанции запроса об экстрадиции Фирташа в Соединенные Штаты Америки. В первой инстанции венский суд отклонил запрос на экстрадицию, не исключив политической составляющей в деле. В США Фирташа обвиняют в масштабной коррупции, ему грозят десятки лет тюремного заключения.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Испания объявила Фирташа в розыск. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег.