А Кучма, оказывается, хороший, и даже друг журналистов

Журналист УНИАН побывал в Российском медиа-центре на лекции-диспуте Костя Бондаренко, посвященной жизнедеятельности экс-президента. Судя по всему, уже поступила первая заявка на роль биографа экс-президента, который хочет помочь Леониду Кучме отмыть его запятнанный лик.

Почему собственно Леонид Кучма стал музой вобщем-то авторитетного историка и политолога Константина Бондаренко?

Этот вопрос задавали себе присутствующие. Его задал лектору и эксперт Виктор Небоженко, который остроумно высказался в том смысле, что писать о Кучме - это лучше, чем заниматься предвыборной кампанией Литвина. (Известно, что Кость Бондаренко работал политтехнологом в предвыборном штабе блока «Мы»)

Сам Константин Бондаренко сказал, что он готовит книгу об экс-президенте, которая на самом деле будет книгой о той истории, которую прожила наша страна в годы Кучмы, депутата, премьера, лидера оппозиции, Президента. Это попытка сквозь призму Кучмы оценить историю, которую мы прошли. Ведь все политические лидеры вышли из костюма от Бриони Кучмы, как писатели из гоголевской шинели. Все они - дети Кучмы.

Когда журналисты напрямую спросили Константина, является ли его книга попыткой гражданской реабилитации бывшего президента, он заметил, что это попытка исторической реабилитации.

На вопрос о том,не финансирует ли книгу семья Леонида Кучмы, Константин Бондаренко ответил, что это проект его Института управления им. Горшенина.

А так ли плох мальчик?

«До недавнего времени правилом хорошего тона считалось - уколоть Кучму… Он представлялся как некий антипод нынешней власти. Некое рафинированное зло. Возник ярлык «кучмист», но при этом отсутствовали судебные иски к Кучме, исследования его деятельности. Постепенно с Кучмой происходит та же трансформация, которая прошла после развенчивания культа Сталина или шельмования эпохи Брежнева. На него перестают смотреть как на общественное зло. Приходиться слышать: а было бы лучше, если бы Кучма прошел на третий срок…» (Из лекции Костя Бондаренко)

Вобщем-то, во время чтения лекции никто не перебивал автора. Но искренне хотелось бы увидеть хотя бы одного человека или действующего политика, который пожалел, что Леонид Данилович не остался на третий срок.

«С приходом Кучмы к власти появилась надежда на развитие СМИ. При нем было основано «Зеркало недели», при нем же появились другие издания. Политическая журналистика достигла своего пика именно при Кучме. Тогда интерес к ней был огромен, и тогда она была более многомерной». (Из лекции Костя Бондаренко)

Корреспондент УНИАН напомнил, что в 1998 году была закрыта оппозиционная газета «Всеукраинские ведомости». Единственная народная оппозиционная газета. Потом в Украине уже не было издания, которое бы публиковало новогоднее обращение народа к украинскому президенту, комиксы на истеблишмент и замечательные карикатуры типа «Пилите, Шура, они золотые». (Речь шла о дверях дворца «Украина». Двери на картинке пилили президент Кучма и премьер Валерий Пустовойтенко. Оппозиция тогда заявляла о колоссальных злоупотреблениях власти во время ремонта дворца «Украины»). Кто-то из великих сказал, что единственный мирный путь уничтожить диктатора, это сделать его смешным в глазах народа. Газете «Всеукраинские ведомости», вскоре закрытой Кучмой, это удавалось.

На высказанное вслух замечание Константин Бондаренко сказал, что « Кучма начинал как демократ. Говоря о всплеске развития СМИ, я имел ввиду период с 1994 по конец 1996 года. Конечной точкой этой периода демократии было принятие закона об информации. С конца 1997 года начинается наступление на СМИ, была развернута кампания по созданию положительного имиджа Президента. И многие понимали это так, что нужно свернуть спину СМИ и только тогда начнут писать хорошо».

Финальным замечанием к теме СМИ стоит сделать то, что гласность в Украину вернулась только после исчезновения Гии Гонгадзе. Хотя имя Георгия ни разу не прозвучало на этом диспуте.

«Жизнь олигарха опаснее, чем жизнь журналиста»

«Что мы имели в 1992 году? Что было на входе в 1992 году, и что получили на выходе? Необходимо изучить экономику Украины, политическую систему, социальные проблемы, которые были характерны для начала 1990-х годов и необходимо посмотреть, что он оставил после себя. Его главная вина в том, что он развратил власть. Но были объективные предпосылки, которые объяснялись тем, что в Украине до сих пор не завершен процесс накопления капитала. Кучма действовал как директор и представлял Украину в виде некоего огромного завода, и руководил предприятием по-директорски. Он поделил страну на цеха, промышленно- финансовые группы, которые между собой активно соревновались. В отличие от Путина, который стал создавать страну, как Акционерное Общество, и Лукашенко, который стал создавать страну, как совхоз…» (Из лекции Костя Бондаренко) Антитезисом к этому прозвучал вопрос журналиста Дмитрия Шурхало: как же это совмещалось, что с одной стороны Кучма «разворовал страну, а с другой стороны поделил на цеха и управлял как рачительный хозяин»?

Лучше всего на этот вопрос ответил политолог Виктор Небоженко. Виктор Сергеевич, который долгое время работал в Администрации Президента Кучмы, сказал, что «олигархия появилась, как социальный заказ. Была ситуация, когда заводы стояли, экономика лежала и тогда Кучма просто говорил лидерам предприятий: у тебя 26 тысяч людей, идет зима, нужно, чтобы предприятие работало, нужны объемы, какая-то прибыль. Вот так главные инженеры, доценты, замы директоров ставали собственниками. Я их не покрываю, через два года оказалось, что это страшные люди. Но тогда, чтобы поднять то или иное предприятие, нужно было его отдать. Как его отдавали - это большой интим, кто-то шел и не дошел, кого-то убили, потом еще раз убили, кто-то уехал в Испанию. Путь в миллионеры и миллиардеры был очень сложный, многих мы не досчитались, жизнь простого олигарха на самом деле в 1990-х годах была намного сложнее, чем жизнь журналиста. История приобретения каждого предприятия настолько кровава, что его новые собственники навряд ли расскажут об этом детям. Но главный конфликт возник позже. Встречаю Николая Азарова (тогда глава Налоговой Администрации), а он говорит: «Иду к Кучме, не хотят платить». А эти парни долго не могли понять, почему они должны платить налоги, ведь им же это все подарили...

Еще раз про выборы 1999 года…

Это место в лекции Константина Бондаренко свелось к тому, что он анализировал технологические моменты кампании: кто и почему возглавил штаб Кучмы, какими были концепции предвыборной борьбы. Но в этом периоде самое интересное другое.

Нам не удалось выяснить, содержит ли книга версию, что реально на Президентских выборах 1999 года победил Петр Симоненко? Мы не знаем, рассказывает ли автор подробно, что такое Фонд «Социальная защита»? Если упростить ситуацию, то можно утверждать, что украинским психически больным и инвалидам гарантировали миску похлебки и неголодную жизнь в их пансионатах, настойчиво заявляя, что в будущем на миску похлебки он смогут рассчитывать только в случае, если они проголосуют за Леонида Кучму.

Перефразируя приснопамятную газету «Всеукраинские ведомости», которая писала, что на выборах-99 Кучма обещает выполнить обещания 1994 года, можно сказать, что украинских инвалидов обещали кормить (то, что государство должно делать в любом случае и при любом президенте) только в случае, если Президентом станет Кучма.

Еще два небесспорных момента

«После победы на президентских выборах 1999 года характерным стало назначение Ющенко премьером, а Тимошенко вице-премьером. Это был поклон Западу, который проигнорировал иннагурационные торжества Леонида Кучмы. С другой стороны это была дань олигархам. Поскольку Виктор Ющенко был активно заангажирован в группу Волкова. С третьей стороны, это имело целью ограничить влияние олигархов. Тимошенко знала схемы и она могла, зная схемы, подрубить их финансовое могущество. К концу 2000 году начинается новый этап борьба Кучмы с олигархами в своем окружении. Еще одним фактором необъявленной войны с олигархами стали представители номенклатуры, люди, не имевшие бизнеса, но дорожившие своими должностями: Кравченко, Литвин Азаров…» (Из лекции Костя Бондаренко)

Юлия Тимошенко, которая первым делом отменила все свободные экономические зоны, вскоре оказалась за решеткой. Упрощая ситуацию, можно сказать, что наступление на олигархов закончилось отставкой правительства Виктора Ющенко.

«Заслуживает уважения и то, как Кучма ушел из власти. Он не стал цепляться за власть, не стал ждать, когда его свергнут, не стал идти на третий срок (хотя теоретически у него была такая возможность)». (Из лекции Костя Бондаренко)

Можно по-разному интерпретировать уход Леонида Кучмы. Кто-то считает уход Леонида Кучмы достойным, кто-то считает, его единственным более-менее безопасным для его дальнейшей судьбы. Это дело исторического вкуса и профессиональной честности каждого отдельно взятого историка

Вопросы, на которые пока нет ответа

Мы увидим еще много работ, касающихся этого периода нашей с вами жизни. К концу года выйдет книга самого Леонида Кучмы, еще через какое-то время - его советника по макроэкономике, известнейшего экономиста и ученого Анатолия Гальчинского. Но прошедшая лекция-презентация оставила после себя несколько вопросов.

Может ли быть воссоздана политически благонадежная биография лидера, пока еще есть громкие нераскрытые убийства, с которыми, так или иначе связывают имя администрации Кучмы?

Говорят, что дело Георгия Гонгадзе не расследуется, потому что во время Майдана Кучме пообещали спокойную старость в случае, если он уйдет «без фокусов». Можно ли воссоздать политическую биографию, и анализировать итоги, не выяснив подробности этих договоренностей хотя бы в версиях?

Может ли быть воссоздана объективная политическая биография лидера, пока не выяснена его роль в громких внутренних и внешних коррупционных скандалах? Можем ли мы подводить итоги деятельности политического лидера, не узнав точно, стоит ли его фигура за структурой «РосУкрЭнерго»? (Оппозиция утверждает, что стоит).

Зачем писать о Леониде Кучме сейчас, пока нет ответов на все эти вопросы?

Маша Мищенко