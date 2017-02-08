НАПК блокирует назначение победителей конкурсов на занятие должностей госслужбы - Петренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр юстиции Павел Петренко.

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"Надо говорить откровенно, почему это произошло? Почему сейчас у нас проблема со спецпроверкой по всем без исключения кандидатам, которые идут на должности по конкурсам не только на должности руководителей центральных органов исполнительной власти, но и главных специалистов в регионах. Потому что Национальное агентство по предупреждению коррупции, которое должно предоставлять соответствующие выводы по спецпроверке, один из выводов, просто этого не делает с 1 января и саботирует работу", - подчеркнул министр.

Петренко подчеркнул, что НАПК не выполняет свою функцию и не выдает сотням людей, которые прошли конкурсы, соответствующие документы по спецпроверкам.