НАПК блокирует назначение победителей конкурсов на занятие должностей госслужбы - Петренко
Национальное агентство по предупреждению коррупции блокирует назначение победителей конкурсов на занятие должностей государственной службы, не предоставляя выводы специальной проверки кандидатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр юстиции Павел Петренко.
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"Надо говорить откровенно, почему это произошло? Почему сейчас у нас проблема со спецпроверкой по всем без исключения кандидатам, которые идут на должности по конкурсам не только на должности руководителей центральных органов исполнительной власти, но и главных специалистов в регионах. Потому что Национальное агентство по предупреждению коррупции, которое должно предоставлять соответствующие выводы по спецпроверке, один из выводов, просто этого не делает с 1 января и саботирует работу", - подчеркнул министр.
Петренко подчеркнул, что НАПК не выполняет свою функцию и не выдает сотням людей, которые прошли конкурсы, соответствующие документы по спецпроверкам.