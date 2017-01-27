В Евросоюзе ожидают создания Антикоррупционного суда в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии «Европейская интеграция – 2017: выбор сделан. Меняемся вместе!».

По его словам, Украина добилась прогресса в создании антикоррупционных институтов. Речь идет о Национальном антикоррупционном бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. "Мы также запускаем новые проекты, чтобы сделать так, чтобы эти институты получали международную поддержку, когда в этом возникает необходимость с точки зрения возможностей и потенциала", - сказал Фреллесен.

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В частности, отметил он, в Евросоюзе хотят убедиться, что эти антикоррупционные органы способны играть "полноценную, активную и независимую роль в борьбе с коррупцией в Украине".

Дипломат подчеркнул, что борьба с коррупцией является обязательной для дальнейшего продвижения в любых других реформах. "Мы также надеемся увидеть создание Антикоррупционного суда. Это мы поддерживаем очень решительно", - заявил Фреллесен.

Как сообщал УНИАН, создание Высшего антикоррупционного суда в рамках проведения судебной реформы предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей, принятом Верховной Радой 2 июня 2016 года.

Согласно закону, в системе судоустройства действуют высшие специализированные суды как суды первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел: Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд.

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что закон об Антикоррупционном суд будет принят в течение 2017 года. 15 декабря 2016 года Петренко заявил, что концепция антикоррупционных судов Украины уже готова, законопроект подготовят за несколько месяцев.

В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник акцентировал внимание на необходимости судебной реформы как элемента эффективной борьбы с коррупцией, в том числе создания Антикоррупционного суда до конца 2017 года.