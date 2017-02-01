The Washington Post: активизация боев в Украине может стать первым испытанием Трампа с Путиным

Об этом пишет Эндрю Рот в статье "Активизация боев в Украине может стать первым испытанием Трампа с Путиным", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

В Вашингтоне, во вторник Государственный департамент призвал к немедленному прекращению огня.

При температуре ниже минус 4, ракеты "Град" и 152-миллиметровые артиллерийские снаряды (по описаниям украинских чиновников) в течение нескольких дней сыпались на город Авдеевка, промышленный город, построенный вокруг большого коксохимического завода, в котором проходит ужасное противостояние этого трехлетнего конфликта. Украинские силы, которые повторно захватили город в 2014 году, понесли большие потери во время недавней эскалации; за 2 дня убиты восемь человек, 26 – получили ранения. Сепаратисты заявили, что в ходе боевых действий двое их боевиков погибли и шесть получили ранения.

Недавний раунд боев произошел внезапно, и обе стороны обвиняли друг друга.

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"Сегодня впервые за многие дни пусковые установки "Град" и тяжелая артиллерия использовались против гражданского населения и наших подразделений", - сказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с сотрудниками службы безопасности во вторник. "Обстрелы очень сильные".

Ситуация стала настолько плачевной, что украинские власти объявили эвакуацию Авдеевки, первую за время конфликта.

Вероника Бахал, пресс-офицер ГСЧС в Донецкой области, сообщила по телефону, что с 8 часов утра в среду примерно 12 000 человек могут быть эвакуированы на автобусах и поездах. Условия в городе очень сложные, сказала она, не хватает электричества и проточной воды.

Эскалация боев произошла всего через несколько дней после первого телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным, когда оба обсудили конфликт в Украине и объявили о планах по улучшению отношений. Боевые действия в Украине, где Россия оказывает поддержку антиправительственным сепаратистам, и война в Сирии стали основной причиной сложных отношений между Путиным и бывшим президентом Бараком Обамой.

Тем временем, Трамп повторял российские тезисы об Украине в ходе своей кампании, заявляя, что Путин не посылал своих военных в страну и что большинство людей в Крыму (полуострове аннексированным Россией в 2014 году) не хотели быть частью Украины.

Украинская администрация стремится установить отношения с Трампом, рассчитывая на традиционный скептицизм республиканцев в отношении России, который поможет убедить нового президента оказывать Киеву столь необходимую поддержку США. Украинские чиновники говорили о возможной встрече между двумя президентами в феврале, хотя неясно, где и как она будет организована.

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Были предположения, что Кремль захочет испытать Трампа в начале его президентства с помощью международного кризиса или воспользуется хаосом в Вашингтоне, чтобы закрепить достижения в юго-восточной Украине. Но теперь, когда Трамп в Белом доме, Кремль, возможно, считает стол переговоров лучшим способом получить желаемое: отмену санкций, введенных после аннексии Крыма, и признание России в качестве великой державы, которая может доминировать в сфере влияния, которая включает в себя Украину.

Марк Тонер, действующий пресс-секретарь Государственного департамента, сказал, что наблюдатели ОБСЕ сообщили об использовании тяжелой артиллерии и других видов оружия, запрещенных Минским протоколом, который должен был стать планом выхода из кризиса, но его большей частью игнорируют. Он сказал, что режим прекращения огня необходим, чтобы избежать большего гуманитарного кризиса, и подтвердил, что США поддерживают Минское соглашение.

Конфликт унес жизни более 10 000 с апреля 2014 года. Маленькая территория переходила из рук в руки с февраля 2015 года, когда сепаратисты захватили город Дебальцево во время кровавого наступления, но периодически все еще происходили обострения в форме артиллерийских "дуэлей".

Во вторник ночью не было никаких признаков того, что интенсивность боевых действий снижается. Муса Магомедов, глава коксохимического завода в Авдеевке, с которым удалось связаться с помощью приложения, сказал, что в городе все еще "много стреляют".

Магомедов сообщил, что газ на заводе в настоящее время используется для нагрева воды для города, но заводу срочно необходимы поставки природного газа или его придется закрыть.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что это насилие – "провокация".

На экстренном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, временный поверенный в делах США Кейт Бернс, 24-летняя ветеран Государственного департамента, обвинила в насилии "объединенные российско-сепаратистские силы".

"Мы призываем Россию остановить насилие, соблюдать режим прекращения огня, отвести тяжелое вооружение, и прекратить попытки захвата новых территорий за пределами линии соприкосновения", - сказала она.