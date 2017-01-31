Критическая ситуация в Авдеевке: политсилы отправляют гумпомощь местным и призывают Раду обсудить ситуацию в городе

Политические силы в Украине отреагировали на активные обстрелы Авдеевки со стороны боевиков и призвали коллег принять меры.

В частности, «Батькивщина» предлагает срочно созвать внеочередную сессию Верховной Рады. С такой инициативой выступил член политсилы Игорь Луценко, говорится на сайте партии.

Кроме «Батькивщины», помочь с решением проблем в Авдеевке, вызванных обстрелами, призвали и в БПП.

«Фракция и партия БПП собирает во всех областях помощь: теплую одежду, дизельное топливо, пищевые наборы, одеяла, свечи, питьевую воду», - говорится на сайте политсилы.

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Кроме того, донецкое крыло БПП «Солидарность» уже отправило в Авдеевку 200 литров бензина и 2 дизель-генератора в школу Ясиноватского района, которое находится на окраине Авдеевки.

Не остался в стороне и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, который на своей странице в Facebook заявил, что обратился ко всем членам Радикальной партии открыть пункты сбора необходимого для эвакуированных.

«В первую очередь, это теплые вещи и продукты питания», - написал Ляшко.

Напомним, в связи со сложившейся ситуацией и чрезвычайным положением в Авдеевке, полк "Киев" принял решение открыть пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей пострадавшей территории. Завтра в 17:00 будет отправлена первая машина с помощью.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрела остался без водо-, электро - и теплоснабжения.

В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия от российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкою.