Нардеп сообщил об открытии пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Авдеевки

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Евгений Дейдей.

"Сегодня и завтра на базе полка по адресу: г. Киев, ул.Строителей, 6, будет проходить сбор теплых вещей, продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости", - сообщил нардеп.

Также он заявил, что завтра в 17:00 будет отправлена первая машина с помощью.

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"Я прошу вас не быть равнодушными! Я знаю, что все устали и вымотались, но сейчас от нас зависят жизни сотен детей и стариков, наших братьев, которые увидели войну в лицо", - добавил Дейдей.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10.00 до 17.00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.