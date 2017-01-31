Порошенко проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке", - говорится в сообщение.

Ранее председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что ремонтные бригады сегодня уже не смогут начать работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки из-за обстрелов боевиков.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

В Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) уверяют, что принимают все меры по прекращению огня вблизи Авдеевки, но российско-оккупационные войска подтягивают резервы и наращивают численность боевиков.