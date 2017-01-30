Суд снова перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на отказ отстранить Охендовского с должности главы ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Охендовский сообщил журналистам.

Он подтвердил информацию о том, что заседание перенесено из-за болезни судьи.

Кроме того, он заявил, что на сегодня его не вызывают на допросы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, зато туда ходят его адвокаты.

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“Никаких сообщений о вызовах на допросы, следственные действия в ближайшее время у меня нет. Зато представители моей защиты принимают самое активное участие во всех следственных действиях, когда их об этом сообщают должным образом”, - отметил Охендовский.

По его словам, ему не известно, сколько еще продлятся следственные действия. Что касается обвинений, выдвинутых ему Специализированной антикоррупционной прокуратурой, то Охендовский заявил: “Это абсолютно ложные, вымышленные и безосновательные обвинения. Они основываются на предположениях, а часть доказательств сфабрикована. И юридического компонента в этом деле нет”.

Также следует отметить, что в Апелляционный суд председатель ЦИК пришел в сопровождении около десяти охранников.

Как сообщал УНИАН, САП просит суд отстранить председателя ЦИК от должности на два месяца в связи с расследованием уголовного производства по подозрению его в незаконном получении средств из "черной кассы" Партии регионов.

Прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах. По данным НАБУ, общая сумма взяток, полученная подозреваемым, составляет более 160 тыс. долларов.

Председатель ЦИК уверяет, что докажет свою невиновность и не будет убегать из Украины.

21 декабря 2016 года судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец не удовлетворил ходатайство прокуроров САП об отстранении Охендовского от должности на два месяца.

Прокуратура обжаловала это решение. 16 января Апелляционный суд перенес на 30 января рассмотрение жалобы по ходатайству защитников Охендовского.