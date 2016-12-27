Охендовский обещает не бежать из Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

По словам Охендовского, он довольно часто находится в заграничных командировках, и с тех пор, как против него открыли уголовное дело, он неоднократно находился за границей и всегда возвращался.

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"Я всегда буду это делать, поскольку, во-первых, здесь живут мои дети, моя семья, здесь моя земля и страна, которую я люблю. Во-вторых, мне абсолютно нечего бояться, если дело будет рассматриваться законным и публичным образм. Я точно буду в Украине, я точно буду приходить на все без исключения следственные действия и проведения некоторых сам буду требовать", - заявил Охендовский.

На вопрос, планирует ли он уходить с поста по собственному решению, он ответил: "Сам не планирую, потому что это будет с моей стороны, во-первых, признанием того, что мне есть чем себя упрекнуть - абсолютно нет. Во-вторых, я бы не хотел, чтобы ЦИК осталась без главы. Никаких оснований для этого я не вижу", - сказал Охендовский.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и Охендовский.

Прокуратура объявила Охендовскому о подозрении в получении взяток в особо крупных размерах. По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, составляет более 160 тыс. долларов. Председатель ЦИК отвергает все обвинения и уверяет, что докажет свою невиновность.

21 декабря суд избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства, что будет действовать до 13 февраля 2017 года, хотя прокуроры требовали назначить ему залог в сумме 1,292 млн грн.