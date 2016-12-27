САП обжалует меру пресечения для председателя ЦИК Охендовского

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует меру пресечения для председателя ЦИК Михаила Охендовского. Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева, передает «Радио Свобода».

Отмечается, что САП уже подала соответствующую апелляцию.

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"Да, есть апелляция", – сказали в суде.

Напомним, 21 декабря суд избрал для Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства.

Мерой пресечения в виде личного обязательства предусмотрено, что подозреваемый должен появляться на вызовы к детективам НАБУ, а также без их разрешения не покидать место жительства. Мера пресечения действует до 13 февраля 2017 года.

Кроме того, судья Соломенского райсуда Киеве Виталий Украинец не удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Михаила Охендовского от должности председателя ЦИК на два месяца.