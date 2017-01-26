"Видите, мы его достали в Киеве": Геращенко рассказал, почему спецслужбы РФ планировали покушение именно на него (видео)

Когда и точные сроки он не называет, но был вовремя предупрежден главой СБУ Грицаком, рассказал Геращенко в интервью 112 Украина.

"Следствие считает, что это (покушение - Ред.), скорее всего, связано с моей активной общественной позицией относительно недопущения действий по продолжению агрессии против Украины, а также с работой по развитию проекта "Миротворец", - заявил советник главы МВД.

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Этот сайт, по словам Геращенко, является очень болезненным для всех тех лиц, которые вели и ведут подрывную деятельность против Украины. Фактически они в Украине не могут легально находиться, не могут пользоваться банковскими счетами, фактически, они находятся под наблюдением спецслужб.

"Это напрягает, и я думаю, что это была террористическая акция, цель которой была пропагандистская деятельность: "Видите, мы его достали в Киеве". Типа "у нас руки длинные", - предположил он.

Как сообщал УНИАН, 21 января СБУ предотвратила покушение на депутата от партии "Народный фронт", советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Служба безопасности Украины обнародовала видеодоказательства планирование покушения на общественного деятеля, народного депутата, который готовился и контролировался с территории России.