Геращенко после предотвращения покушения на него расскажет о работе российских спецслужб по диверсиям в Украине (видео)

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 15:00 в пресс-центре МВД я проведу пресс-конференцию и расскажу о системной работе российских спецслужб по диверсионно - террористической работе на территории Украины", - говорится в его сообщении.

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Геращенко отметил, что лишь одним из звеньев этой работы была организация его ликвидации.

Как сообщал УНИАН, 21 января СБУ предотвратила покушение на депутата от партии "Народный фронт", советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Служба безопасности Украины обнародовала видеодоказательства планирования покушения на общественного деятеля, народного депутата, которое готовилось и контролировалась с территории России.