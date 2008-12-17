Люди Литвина уже присмотрели себе несколько интересных должностей

На сегодняшний день Блок Литвина претендует на пост руководителя «Укрзализныци» и ряд других должностей в структуре исполнительной власти.

Как сообщил УНИАН источник во фракции блока, кроме должности главы «Укрзализныци» Блок Литвина претендует на должность главы Госкомрезерва, ГК «Хлеб Украины», «Укртрансгаз», Госкомзем.

Источник отметил, что решение об этих кадровых назначениях может быть принято на сегодняшнем заседании правительства.

При этом источник уточнил, что Блок Литвина не претендует на должности министров, в том числе и министра транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Верховной Раде Украины было подписано соглашение о создании коалиции в составе фракций Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.